Torcedor que carregou neto do técnico Tite no Catar encontra o treinador e recebe camisa da Seleção

O treinamento da Seleção Brasileira ocorrido ontem o técnico Tite encontrou o torcedor Hussan Saffarini, que viralizou ao carregar o neto do técnico da Seleção Brasileira no colo, depois do jogo entre Brasil x Sérvia. O jordaniano foi recebido pelo comandante do Brasil na Copa do Mundo e foi presenteado com uma camisa autografada.

Em entrevista, o técnico agradeceu à pessoa que tinha ajudado a família no deslocamento de seus netos. Ele relembrou a situação e afirmou que queria encontrar quem ajudou. Durante a entrevista, Tite falou que o que o rapaz tinha feito foi “senso de solidariedade que transcende o futebol”.

[intagram=ClliAbxjimK]

VEJA MAIS

O vídeo do jordaniano carregando um dos netos do técnico Tite viralizou e a CBF conseguiu o contato do torcedor, que agradeceu pelo presente e está na torcida pela Seleção Brasileira no Mundial.