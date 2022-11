Galvão Bueno recebe prêmio da FIFA das mãos de Fenômeno pelas 12 finais de Copa do Mundo na carreira

O narrador esportivo Galvão Bueno, da TV Globo, recebeu um prêmio da FIFA nesta terça-feira (29). Galvão foi homenageado pela Associação Internacional de Imprensa Esportiva, por ter narrado 12 finais de Copa do Mundo. A premiação foi entregue pelo ex-jogador Ronaldo Fenômeno, e ocorreu no Catar, país sede do Mundial neste ano.

VEJA MAIS

Nas redes sociais, Galvão Bueno agradeceu e citou o amigo Ronaldo Fenômeno por ter feito parte da homenagem.

“Recebi das mãos do amigo Ronaldo um prêmio da FIFA e da AIPS, pelas 13 Copas do Mundo que cobri. Obrigado a todos pelo carinho”, postou.

A primeira cobertura de Galvão Bueno em Copas do Mundo ocorreu em 1974, quando estava na Rádio e TV Gazeta. No ano de 1981, Galvão foi contratado pela Globo. O narrador já afirmou que este será o último Mundial da carreira e seu contrato com a emissora termina no final deste ano, porém, poderá ser renovado.