Copa do Mundo 2022: Técnico da Argentina torcerá para o Brasil, caso a Albiceleste seja eliminada

Lionel Scaloni, o técnico da Argentina na Copa do Mundo, admitiu que torcerá para o Brasil conquistar o hexa no Mundial do Catar, caso a Argentina seja eliminada. O comandante da Albiceleste citou o trabalho de Tite e elogiou a campanha brasileira.

“Eu sou sul-americano e estou feliz que o Brasil avance. O que pensa o contrário está equivocado. Sou o primeiro fã do futebol sul-americano, tenho grandes amigos no Brasil e se a Argentina não estiver, prefiro que vença algum sul-americano. Estão fazendo um grande trabalho, venceram as duas partidas e os felicito por isso”, disse Lionel Scaloni.

Apenas o Brasil de país sul-americano está classificado para as oitavas de final da Copa do Mundo. Argentina, Equador e Uruguai ainda possuem chances de classificação para o “mata-mata”.

A Argentina joga nesta quarta-feira (30), às 16h, contra a Polônia e decide uma das vagas na próxima fase da Copa do Mundo no Catar. A equipe Albiceleste está na segunda posição do grupo C e uma vitória garante a vaga nas oitavas de finais.