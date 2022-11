Heróico: Argentina arranca vitória do México e se mantem viva na Copa do Mundo de 2022

Gigante! Assim pode ser classificada a vitória de 2 a 0 da Argentina sobre o México pela segunda rodada do Grupo C da Copa do Mundo de 2022. A partida, realizada neste sábado (26) no estádio Lusail, estava recheada de tensão. Em caso de derrota, a Albiceleste, favorita ao título e bicampeã mundial, estaria eliminada do torneio. No entanto, a estrela do craque decidiu. Lionel Messi, sete vezes melhor do mundo, marcou no segundo tempo. Em seguida, Enzo Fernandez fez mais um e deu ao time sul-americano a chance de continuar sonhando no Catar.

O resultado deixa a Argentina dependendo apenas de si para se classificar à próxima fase da Copa do Mundo. Com três pontos conquistados e na vice-liderança do Grupo C, a Albiceleste precisa apenas bater a Polônia na última rodada, na quarta-feira (30), às 16h, no estádio 974, em Doha. Os sul-americanos podem passar às oitavas até com um empate, dependendo de uma combinação de resultados.

Por outro lado, o México ficou em situação delicada na Copa após a derrota. Na lanterna do Grupo C, com apenas um ponto conquistado, os Astecas precisam vencer a Arábia Saudita na quarta-feira (30), às 16h, no estádio Lusail, além de torcer para um tropeço da Argentina, para poder se classificar às oitavas. Qualquer outro resultado - empate ou derrota para os árabes - deixa os mexicanos fora do Mundial.

Veja as imagens do jogo:

Jogo entre Argentina e México

Primeiro tempo

Argentina e México fizeram um primeiro tempo cauteloso no Lusail. Com cinco mudanças, o time de Lionel Scaloni tentou investir mais pelos lados, com Montiel e Acuña tentando apoiar o trio Messi/Di Maria/Lautaro Martínez, mas com poucas chances diante da boa marcação adversária. Do lado do time de Tata Martino, não houve medo: a melhor chance, inclusive, foi mexicana, numa falta cobrada por Vega e muito bem defendida por “Dibu” Martínez. Fora isso, a primeira metade do jogo foi pobre em emoções.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, a Argentina entrou em campo com outra postura e encurralou o México desde o início. Lionel Messi chamou a responsabilidade e, aos 18 minutos, abriu placar para os hermanos em chute de fora da área.

Após Messi abrir o placar, a torcida da Argentina deu um show nas arquibancadas. No embalo dos "hinchas", a Albiceleste chegou ao segundo gol com Enzo Fernández. O meia recebeu passe dentro da área, driblou o zagueiro mexicano e bateu no ângulo de Ochoa para marcar um golaço, aos 41 minutos.