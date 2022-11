Richarlison toma açaí enquanto assiste ao treino da Seleção Brasileira na Copa do Mundo 2022

A terça-feira (29) foi praticamente de folga para os titulares da Seleção Brasileira, dia seguinte da vitória por 1 a 0 sobre a Suíça, que antecipadamente garantiu a classificação da equipe canarinho às oitavas de final da Copa do Mundo do Catar. Richarlison, inclusive, tomou açaí enquanto assistia aos companheiros de time treinando. O registro foi feito pelo repórter Bruno Cassucci, do ge.

VEJA MAIS

Richarlison não teve trabalho pesado. Assim como os demais titulares duante da Suíça, fez um trabalho regenerativo leve e deu trotes ao redor do gramado. Apenas os reservas e os que atuaram poucos minutos diante do time europeu fizeram um trabalho mais forte no gramado do estádio Grand Hamad, em Doha, no Catar.

Estiveram fora do treinamento o lateral-direito Danilo, o meia-atacante Neymar e o lateral-esquerdo Alex Sandro, todos lesionados. O trio não estará em campo no jogo da próxima sexta-feira (2) contra Camarões, que encerra a fase de grupo da Copa do Mundo.