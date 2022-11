Copa do Mundo 2022: Richarlison disse que ficaria com Anitta: 'Depois que eu ganhar a Copa'

Em entrevista a um canal do YouTube no ano passado, o atacante Richarlison disse que ficaria com a cantora Anitta após vencer a Copa do Mundo. A declaração repercutiu nesta semana e mostrou o lado "affair" do jogador da Seleção Brasileira.

"Rapaz, peguei não. Mas se ela quiser, eu quero", disse o atacante após ser questionado se já tinha se relacionado com a artista. Em seguida, os companheiros perguntaram se ele imaginava estar nas capas de revista ao lado da estrela. Empolgado, ele soltou: "Depois que eu ganhar a Copa do Mundo, eu pego ela". Veja o momento:

O jogador também revelou algumas situações inusitadas envolvendo "flertes", como uma que envolveu uma inglesa durante viagem a Portugal.

"A inglesa perdeu um óculos, falei: 'É agora que vou pular lá (no mar), achar esse óculos e conquistar ela'. Pulei, não achei nada, só que tinha um pescador. Como eu não sabia falar inglês direito, meti aqui (um gesto com as mãos mostrando que o óculos tinha afundado) e, como tinha um barranco, o cara pegou, me entregou", narrou Richarlison. "Fui lá, entreguei a ela e meti um 'kiss me' (beije-me, em inglês). Já meti um beijo nela, já peguei o número do Instagram e vi que morava aqui pertinho de mim", concluiu. Com informações do portal Extra.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)