Copa do Mundo 2022: Brasil irá estrear camisa azul em partida contra Camarões

A Seleção Brasileira irá estrear o segundo uniforme oficial nesta sexta-feira (2), durante a partida contra o Camarões, válida pela 3ª e última rodada da fase de grupos. A equipe já está classificada para as oitavas de final e aposta na camisa de cor predominantemente azul e estampa de onça para continuar invicto na competição.

A edição da camisa para a Copa do Mundo no Catar, que faz parte da coleção “Garra Brasileira”, é produzida pela Nike e possui a estampa com detalhes verdes em uma estampa de onça nas mangas. Os tons verdes e azuis na gola e nas mangas complementam a camisa.

Este modelo para adultos custa R$ 349,99 no site oficial da marca. Já o infantil sai por R$ 299,99. Foi usada pela última vez na goleada de 5 a 1 no amistoso contra a Tunísia.

(Estagiária Karoline Caldeira, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)