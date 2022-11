Blogueira viraliza ao customizar camisa da Seleção do namorado para a Copa

A influenciadora digital Isis Oliveira viralizou na internet ao customizar a camisa da Seleção Brasileira do suposto namorado, e transformar a peça em um conjunto de top e saia. A blogueira já ganhou fama na internet ao transformar a bola de futebol do companheiro em um cropped e a chuteira em top. O vídeo já teve mais de 30 mil visualizações.

VEJA MAIS

Assista ao vídeo:

No vídeo, Isis aparece explicando como cortar a “amarelinha” para usar como um conjunto nos dias dos jogos do Brasil durante a Copa do Mundo. O resultado, por fim, é um conjunto estiloso com direito a correntinhas e uma saia fashion. “Valeu a pena?”, brincou ela nos comentários.

Quem não gostou da “transformação” foram alguns seguidores que desaprovam o tutorial. "O que eu terminava na hora é brincadeira!!!!", escreveu um seguidor.

Reveja os outros vídeos: