Paraense fã de Anitta saí para comer e 'encontra' cantora em restaurante, em Milão, e viraliza

Já pensou sair para curtir o show do seu artista predileto e, em seguida, conseguir encontrá-lo em um restaurante? Quem teve essa sorte foi a paraense Emilly de Paiva, que “esbarrou”, na quarta-feira (13), com a cantora Anitta - de quem é grande fã -, em um restaurante de Milão, na Itália.

Natural de Barcarena (PA), Emilly está morando há oito meses na metrópole italiana e trabalhando como modelo, mas, até então, nunca tinha tido a oportunidade de conhecer a artista. No entanto, tudo mudou nesta semana. Além de ir com as amigas em uma apresentação de Anitta, no Latin Festival, as jovens também decidiram encontrá-la só mais uma vez.

Emilly ao lado da cantora Anitta (Reprodução/ Instagram)

Em entrevista ao OLiberal.com, a paraense contou que uma das amigas teria conseguido identificar o local, em que a cantora estava, por meio de uma foto publicada no Instagram.

“Já eram três da manhã aqui quando chegamos lá e sentamos em uma mesa. Quando ela foi ao banheiro, consegui a foto. Fiquei tão nervosa que comecei a pedir desculpa. Anitta foi muito simpática. Ela tirava a foto e ria da minha reação”, contou Emilly, aos risos, sobre o encontro com a ídola.

Para a paraense, a oportunidade de ver presencialmente sua “artista favorita” é um momento "único e que nunca vai esquecer”. “Anitta é uma inspiração para mim”, declarou a jovem.

Emilly também conseguiu encontrar por acaso Michelle Morrone, que interpreta o galã do filme adulto “365 dias”, da Netflix. E, claro, ela não perdeu a oportunidade de tirar uma foto com o artista.