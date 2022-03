Fãs de Anitta se unem à mobilização nacional por 'Envolver' e fazem flash mob em Belém

O flash mob realizado pelos fãs da Anitta para promover a música "Envolver" foi realizada em várias capitais brasileiras, incluindo Belém, nesta quarta-feira (23). O objetivo é que o hit chegue à posição número 1 no Spotify no mundo. Na capital paraense, cerca de 40 fãs se reuniram no Parque Shopping para dançar a coreografia da música, que foi filmada para divulgação nas redes sociais.

A música estava na 5ª posição do top global, mas subiu para a 4a posição no início da tarde. Os presidentes dos fãs-clube "Paraenses da Anitta" e :Anitta Belém", Gabriel Sarmanho e Josiane Miranda, coordenaram a realização do flash mob. Com 37 mil seguidores no Instagram e quase 10 mil no Facebook, o "Anitta Belém" contou com vídeo da Leona Vingativa convidando o público a participar da ação. Já o "Paraenses da Anitta", tem 1.400 seguidores no Instagram e 600 no Facebook.

"Um fã de outro estado deu a ideia do flash mob, a produção da Anitta adorou e começou a ser organizado pelos fãs- clube", contou Gabriel. "O objetivo é divulgar a música para quem ainda não conhece. A sonoridade de 'Envolver' é boa e o passinho é bem chamativo", acrescentou.

"O que viralizou a música foi o 'El Paso de Anitta", que é o challenge da faixa", destacou Josiane. O desafio de 'Envolver' consiste no movimento em que o dançarino deita o corpo de bruços no chão, como um apoio, enquanto rebola. "Achei perfeito (o desempenho dos participantes). A sincronização da galera, todo mundo entusiasmado. Eles ensaiaram mais de 2 horas antes de começar a gravar. Vamos enviar o vídeo para os organizadores do flash mob, que são fãs de São Paulo, onde irão editar os vídeos gravados em todas as capitais", acrescentou.

O flash chamou a atenção de frequentadores do shopping, que pararam para assistir a dança. "Vim olhar o evento, soube ontem. Estou achando muito divertido. Só não tenho coragem de ir lá dançar junto", disse a administradora Simone Melo, de 51 anos. "Gosto da Anitta, é um exemplo de mulher", elogiou.

Um grupo majoritariamente de jovens, incluindo algumas crianças, atendeu ao chamado dos fã-clubes para ajudar a promover a música. Entre os fãs havia também uma jornalista e uma professora de dança.

A fã de Belém Cristina Bahia, de 20 anos, autônoma disse que foi chamada pelo fã-clube para gravar a coreografia para a produção da cantora. "Aceitei porque sou super fã dela. Nenhum outro famoso está dando essa oportunidadepara os fãs, como ela está dando".

O estudante Adônis Reis, de 19 anos, qe também dançou a coreografia no flash mob, em Belém. "A Anittame inspira. Ela é um ícone. Poder contribuir com ela e fazer parte de uma iniciativa de repercussão mundial é uma satisfação pra mim. Espero que a música atinja o top 1 ainda hoje".