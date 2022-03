Anitta quebra próprio recorde e chega a posição #17 em chart global com 'Envolver'

Parece que planeta inteiro está se envolvendo com cantora brasileira Anitta. O hit "Envolver" não para de ganhar posições nos charts ao redor do globo. Nesta sexta-feira (18), a música continuou escalando e marcou seu ponto mais alto no Spotify Global, ficando em 17º lugar dentre as músicas mais tocadas no mundo com mais de 2 milhões de streams, um ganho de 4 posições em relação ao dia anterior.

Este é o melhor resultado conquistado por Anitta na plataforma, que antes tinha como recorde “Vai Malandra”, em 18º. “Envolver” já consta no TOP 50 de todos os países da América Latina, e no Brasil está em 12º. Assim, Anitta se torna artista brasileira a chegar mais alto no chart global da plataforma. Ainda no dia 18, o som debutou no TOP 200 do iTunes americano.

Anitta tem viral no TikTok

"El paso de Anitta" viralizou no TikTok, e é atualmente a 6ª música mais popular do aplicativo. A coreografia é fruto do videoclipe da canção, um dos mais sensuais da carreira da artista, dirigido por ela própria e produzido por Harold Jimenez, da 36 Grados - frequente colaborador de Maluma e J Balvin. A composição da faixa é assinada por Anitta, Julio M Gonzales Tavarez, Freddy Montalvoe e José Carlos Cruz.

Veja as posições que "Envolver", de Anitta, ocupa nos charts pelo mundo:

Bolívia: #4

México: #6

Peru: #7

Equador: #7

Panamá: #7

Guatemala: #10

Paraguai: #11

República Dominicana: #11

Brasil: #12

El Salvador: #13

Nicarágua: #13

Costa Rica: #15

Global: #17

Honduras: #17

Chile: #18

Colômbia: #19

Uruguai: #19

Portugal: #21

Argentina: #42

Espanha: #69

Suíça: #174