Histórico: Anitta se torna a primeira brasileira no Top 10 Mundial do Spotify

Depois de quebrar o próprio recorde, Anitta se tornou agora a primeira brasileira a ter uma música no Top 10 Mundial do Spotify neste sábado, 19. A canção "Envolver" chegou à 9ª posição da parada de músicas mais tocadas da plataforma de streaming no mundo todo. O sucesso vem ganhando posições a cada dia, desde que entrou no top 30 global na última segunda-feira, 14.

"Envolver" é um reggaeton, cantado em espanhol, e já foi tocado mais de 2,5 milhões de vezes até a tarde deste sábado, 19. Na sexta-feira, 18, a música já tinha quebrado o recorde da própria Anitta, chegando a 17ª posição no top global da plataforma. Antes disso, o melhor número era de "Vai Malandra", que chegou ao 18º.

'El paso de Anitta' impulsionou sucesso no TikTok

"El paso de Anitta" viralizou no TikTok, e é atualmente a 6ª música mais popular do aplicativo. A coreografia é fruto do videoclipe da canção, um dos mais sensuais da carreira da artista, dirigido por ela própria e produzido por Harold Jimenez, da 36 Grados - frequente colaborador de Maluma e J Balvin. A composição da faixa é assinada por Anitta, Julio M Gonzales Tavarez, Freddy Montalvoe e José Carlos Cruz.