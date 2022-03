Anitta chega em quarto lugar na parada global do Spotify com 'Envolver'

Após espera em busca do top 5 global do Spotify com a música "Envolver", Anitta consegue chegar à quarta posição no ranking de músicas mais ouvidas na plataforma em todo o mundo nesta quarta-feira, 23. A cantora se mostrou em choque com a consquista e compartilhou sua reação no Twitter.

"Meu Deus", disse a cantora em três idiomas.

Na terça-feira, a cantora viu seu maior hit chegar à 5ª posição nas paradas da plataforma de streaming de música.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)