Fãs de Anitta fazem flash mob pelo Brasil nesta quarta (23) para promover 'Envolver'

Na tarde desta quarta-feira (23), às 17 horas, fãs de Anitta de vários lugares do Brasil farão um flash mob sincronizado buscando promover a música “Envolver”, que está no Top 5 Global do Spotify, ao primeiro lugar. Em Belém, a ação será em frente ao Theatro da Paz.

Gabriel Sarmanho, responsável pelo fã-clube ‘Paraenses da Anitta’ e pela articulação na capital paraense, conta que a ideia partiu de um fã, que entrou em contato com a produção da cantora e da gravadora. “Um fã deu a ideia, a produção concordou e os fãs clubes estão mobilizando os ‘anitters’ do Brasil para essa ação sincronizada em várias cidades brasileiras”, conta Gabriel. “Queremos chamar atenção para a música, que já está no Top 5, e fazer com que seja a mais executada no planeta. Por isso, convocamos os fãs da Anitta de Belém para participar”, completa.

VEJA MAIS

A ação de marketing consiste em gravar os fãs fazendo a coreografia da música em várias capitais brasileiras. Além de Belém, haverá flash mob no Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Recife, Fortaleza, Belo Horizonte e Salvador.

“Cada cidade vai produzir um vídeo com a performance em pontos turísticos das cidades e eles serão agrupados para serem postados na rede social da central de fãs dela @qgdaanitta e nos perfis @rafsgodoi @anittacrave”, explica Gabriel.

Em Belém, são esperadas cerca de 45 pessoas para o Flash Mob em que os fãs irão fazer a coreografia da música.

Paraenses da Anitta (Divulgação @paraensesdaanitta)

Recorde – ‘Envolver’ é um dos maiores sucessos da carreira da Anitta. A música viralizou no TikTok e entrou no Top 10 Global do Spotify. No último domingo (20), a música estava no Top 7 e nesta terça (22), chegou ao Top 5 Mundial. Ela é a primeira brasileira a ter uma música no Top 10 Mundial do Spotify e quebrou o próprio recorde ao chegar à quinta posição.

O reggaeton "Envolver" é cantado em espanhol e já foi tocado mais de 2,5 milhões de vezes, com mais da metade dos ouvintes no exterior. No YouTube, o clipe já ultrapassou mais de 66 milhões de visualizações e segue em alta.