Anitta explica que sucesso de 'Envolver' não é sorte

Um dos maiores sucessos da carreira da Anitta veio com "Envolver". A cantora viralizou no TikTok e entrou no Top 10 Global do Spotify. Do Brasil ao Japão, pessoas de todas as idades publicaram vídeos nas redes sociais. Dirigida pela própria Anitta, a performance com uma pitada erótica impulsiona, agora, o passo mais longo dado pela artista no exterior.

Anitta explica que o sucesso do hit não é sorte.

"Existe, sim, uma inteligência por trás. Cada lançamento tem sua estratégia. Com 'Envolver' não foi diferente. Foi feito muito investimento de tempo em criação, divulgação, planos de marketing. Fico muito feliz que o resultado esteja sendo colhido", concluiu a cantora.

No topo das paradas

Com a canção solo, a carioca de 28 anos alcançou, no último fim de semana, o top 10 mundial da plataforma Spotify. É um feito inédito entre artistas brasileiros. Nesta terça-feira (22), “Envolver” aparece como a quinta produção mais escutada no planeta, com mais da metade dos ouvintes no exterior. No YouTube, já ultrapassou mais de 63 milhões de visualizações e segue em alta.