‘Dança da Anitta’ viraliza no Tik Tok; assista

Com danças muito sensuais e coreografias marcantes, Anitta entrega sempre o melhor da dança no palco e nos seus videoclipes. A sensação agora é a coreografia da música Envolver. Lançada em novembro de 2021, o hit já está nas paradas musicais de 20 países.

Um vídeo em que Anitta rebola no chão de bruços, está viralizando nas redes sociais. No Tik Tok, os usuários de todo mundo estão fazendo as suas versões da dancinha.

No sábado, 12, Envolver estava na #48 posição, com 1,4 milhões de reproduções em 24 horas, de acordo com o Correio Braziliense. É importante destacar que a maioria dos plays veio do exterior, sendo apenas cerca de 20% do Brasil.

O vídeo do hit também está entre os 3o mais assistidos globalmente no Youtube, entre as 10 músicas mais usadas em vídeos do Tik Tok dos Estados Unidos e entre as 100 mais ouvidas da Apple Music de 27 países.