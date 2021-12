VÍDEO: Anitta ‘rebola a raba’ com tiktoker que criou coreografia do single gravado em Belém

A cantora Anitta, utilizou as redes sociais, na última terça-feira (14), para publicar a coreografia do single ‘No Chão Novinha’, gravado com Pedro Sampaio, Leona Vingativa e Ruivinha de Marte, em Belém. No vídeo, ela aparece acompanhada da tiktoker Luara Fonseca, que foi a responsável por criar os passos da música.

“No chão @luara”, escreveu a funkeira carioca, acompanhado do conteúdo em que elas aparecem rebolando.

Nos comentários, a performance das duas foi muito elogiada pelos internautas. “Eu amooo”, disse um. “Um dia eu chego lá!!! Kkkkk amei”, escreveu Deborah Secco.

A coreografia do clipe gravado em solo paraense foi idealizada por Laura e teve lançamento oficial durante a ‘Farofa’ da influenciadora Gkay.