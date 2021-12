Anitta posta foto com seu 'Pai de Santo' e exalta perfume de 'pepeka'

Candomblecista, Anitta apareceu como raramente se mostra no Instagram. A cantora postou uma foto ao lado de seu Pai de Santo no terreiro. Nesta terça-feira (14), a cantora, que é candomblecista, imagem em que aparece ao lado de Sergio Pina foi compartilhada no seu perfil, de acordo com a IstoÉ.

(Reprodução / Instagram @anitta)

Anitta estava no terreiro de Candomblé que frequenta há oito anos no Rio de Janeiro. Com roupa baiana na cor branca, ela usa conta de seu Orixá de cabeça, Logun Edé, o jovem caçador, filho de Oxum e Oxóssi.

“Encerrando o ano. Te amo, meu pai @sergiopinareal”, escreveu ela na legenda do post.