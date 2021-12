Equipe de Anitta cogitou cancelar gravação do clipe, em Belém

No último dia 29 de novembro, quando Anitta e Pedro Sampaio chegaram em Belém para o clipe "No chão novinha" e tentaram realizar o trabalho de forma sigilosa. Em meio as gravaçõs na Vila da Barca a produção da cantora chegou a cogitar cancelar as gravações em decorrência da insistência do público em querer invadir a área onde estava sendo realizado o trabalho.

"Foi muita confusão, as pessoas queriam invadir a arena. Foi quando eu pedi para ajudar a conduzir e comecei a falar com o público para que colaborassem com o trabalho. As pessoas começaram a entender e as coisas começaram a fluir. A Anitta ficou encantada com o público", disse o DJ Neto durante live em oliberal.com.

A preocupação da equipe é que alguém saísse ferido ou ocorresse qualquer tipo de acidente no local.