VÍDEO: DJ revela que Crocodilo Prime está '80% fechado' para tocar no Rock in Rio 2022

Durante live em oliberal.com, nesta sexta-feira (10), o Dj Neto, da aparelhagem Crocodilo Prime, contou que está em conversa com a cantora Anitta para fechar a participação no Rock in Rio, em 2022.

"No dia da gravação do clipe, através do assessor dela (Anitta), fez contato com nosso produtor, e disse pra ele que estava cogitando levar a gente para o Rock in Rio. Para participar o cenário dela. Ela cogitou levar a aparelhagem para abrir o show dela. A gente está em negociação, vamos lançar o 'Surreal Crocodilo' em fevereiro. Está 80% fechado e 20% nas mãos de Deus"

O Dj disse que ainda não está nada certo, mas que a cantora Anitta cogitou esse convite desde quando esteve em Belém para a gravação do clipe "No chão novinha". "A Anitta conhece o nosso trabalho desde quando fizemos o bloco dela aqui em Belém e desde essa época ela já admirava a nossa aparelhagem. E quando ela esteve aqui, por meio da produção dela, teve essa conversa de estarmos no Rock in Rio, pois ela terá um palco no festival", disse o Dj Neto.

Mesmo sem dar certeza, o Dj disse que existe a possibilidade 80% de chances para a presença da aparelhagem no festival.