Crocodilo pode começar uma nova parceria com Pedro Sampaio

Depois do lançamento de "No chão novinha" os desdobramentos envolvendo os artistas paraenses que participaram do clipe de Anitta e Pedro Sampaio continuam rendendo. O Dj Neto, da aparelhagem Crocodilo Prime participou de uma live em oliberal.com, nesta sexta-feira (10) e contou novidades ao público.

A primeira delas é que a aparelhagem está negociando um novo trabalho ao lado do Dj Pedro Sampaio. Neto disse que ainda não sabe detalhes, só sabe que a produção do artista entrou em contato avisando que no próximo dia 15 de janeiro ele estará em Belém para uma conversa com os responsáveis pela aparelhagem.

"A gente não sabe se é show ou que parceria é. Mas estamos felizes", disse o Dj Neto.