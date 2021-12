OUÇA: DJ paraense faz remix de 'No Chão Novinha', de Anitta, e viraliza na web

Os fãs da cantora Anitta ainda estão curtindo o turbilhão que foi o lançamento do clipe gravado em Belém com Pedro Sampaio, Leona Vingativa e Ruivinha de Marte. Mas como paraense não para quieto e inova o tempo todo, a DJ paraense Méury lançou, nesta mesma sexta-feira (10), o remix da música de "No Chão Novinha".

Ela, que tem suas composições voltadas para o tecnomelody, fez a internet enlouquecer. A maioria dos fãs e internautas gostaram do resultado. Confira:

Confira outras produções de Méury