Anitta posta foto com Leona e divulga mais imagens da gravação do clipe em Belém

Anitta agitou os fãs no final da tarde deste sábado, 11, ao postar fotos dos bastidores do clipe de "No Chão Novinha", que foi gravado em Belém. A cantora instigou os fãs com a legenda "Já assistiu 'No Chão Novinha?"'

Nas fotos, Anitta aparece com dois dos looks usados na gravação e também ao lado dos parceiros de vídeo: O DJ Pedro Sampaio e as influencers Leona Vingativa e Ruivinha de Marte.

A postagem acontece um dia após Anitta e Pedro Sampaio publicarem o videoclipe gravado em Belém. As gravações, realizadas no último dia 29 de novembro, no Ver-o-Peso e na Vila da Barca, atraiu uma multidão.

