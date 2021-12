Anitta e Pedro Sampaio liberam clipe de 'No chão novinha', gravado em Belém; assista

O novo clipe da Anitta, "No chão novinha", gravado em Belém, foi lançado nesta sexta-feira (10) às 12h. A produção é uma parceria da funkeira com o cantor Pedro Sampaio. Leona e Ruivinha de Marte também participaram das gravações, que ocorreram no Ver-o-Peso e na Vila da Barca.

VEJA MAIS

A passagem de Anitta por Belém provocou momentos marcantes. Entre eles, quando a cantora e o parceiro Pedro Sampaio cantaram "Endoida, car@lh*". Relembre abaixo: