Cultura do Pará ganha o mundo com 'No Chão Novinha!'; Ouça

Foram dez dias de espera para o público conhecer o novo trabalho de Anitta com parceria do DJ Pedro Sampaio, "No chão novinha". A música já está em todas as plataformas digitais e o fã paraense também se sente protagonista desta nova produção da artista, já que Belém, suas personalidades e elementos culturais do Pará compõem o novo trabalho da funkeira. A música é aposta para ser o hit do final de ano.

A música já está disponível, mas o clipe só será liberado às 12h desta sexta-feira (10), após Anitta realizar uma coletiva de imprensa de forma virtual. Mesmo antes da coletiva, a cantora já adiantou. “Esse é um dos clipes mais coloridos que já gravei, com certeza. Eu amo a cultura paraense. Uma hora eu queria evidenciar isso e escolhi que fosse neste clipe”, disse a cantora.

Ouça nas plataformas digitais

Os fãs tiveram um "gostinho" do beat da música, que chegou a ser liberado em teaser, antes do lançamento. E um trecho maior foi liberado durante a "Farofa da Gkay", evento fechado, no qual o Dj Pedro Sampaio estava presente. Durante todo esse período, o público e a cantora ficaram na expectativa para o grande dia do lançamento.

As imagens do clipe contam com Anitta desfilando, andando na chuva e dentro da boca do Crocodilo Prime, que faz parte das grandes festas de aparelhagens eletrônicas do Pará, movimento que ainda é marginalizado pela elite, assim como o funk. A cantora chegou a brincar com a situação nas redes sociais, ela disse que o crocodilo foi gentil em não ter lhe causado mal.

"Vou voltar para Belém atrás do meu bofe. Teve a chance de me engolir mas foi um gentleman e me deixou viver. Tinha planos maiores. Vivemos uma vida juntos como seres iguais", disse ela no Twitter fazendo referência a aparelhagem Crocodilo Prime.

O clipe conta também com a participação popular nas cenas de rua no Mercado do Ver-o-Peso e na Vila da Barca. A famosa barraca da novinha é mais uma marca registrada do produto áudiovisual. O uso desse elemento mostra a prática de venda de CD e DVD pirata, que faz referência à cultura de periferia de várias cidades do país.

Inclusive, a barraca da novinha chegou a fazer parte da ação de lançamento do single, nas ruas do Rio de Janeiro e São Paulo. Depois do sucesso nas redes sociais, os pedestres e motoristas que passaram pela Praia de Copacabana, no Rio, tiveram a oportunidade de tirar fotos na barraca, ao som da nova música. Já em São Paulo, a divulgação foi feita por bikes com caixas de som, similares às do clipe. Ela circulou pelas ruas do centro e pelas Avenidas Paulista e Brigadeiro Faria Lima.

No quesito look, Anitta aparece com roupas diferentes, desde um short jeans e uma blusa com estampa similar as que fazem propaganda de aparelhagens, até uma peruca curta e um macacão desenhado com labaredas de fogo. Tem também a versão Anitta de Marte, onde a cantora aparece com trajes iguais a da influencer Ruivinha de Marte.

E por falar em influencer, quem também mostrou grande expectativa para este momento foi a paraense Leona Vingativa. Na noite de quinta-feira (9), ela publicou em suas redes sociais mais um teaser do clipe em que aparece rapidamente fazendo o “bate cabelo”. Ela disse que durante os dias de espera ficou ansiosa para mostrar ao público toda a performance executada no trabalho. “Estou muito feliz e na expectativa de mostrar ao Pará, ao Brasil e ao mundo esse trabalho lindo que a Anitta nos proporcionou. Estou me sentindo maravilhosa por ter participado”, destacou.