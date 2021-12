VÍDEO: SAIU! Anitta solta primeiro teaser do clipe 'No Chão Novinha' gravado em Belém

A cantora Anitta acelerou o coração dos fãs paraenses ao soltar o primeiro teaser do clipe 'No Chão Novinha', gravado em Belém.

A funkeira divulgou nas redes sociais que o clipe completo estará disponível ainda este mês de dezembro. Anitta veio à capital paraense no dia 30 de novembro e parou a cidade. O mercado do Ver-o-Peso e a Vila da Barca foram os locais escolhidos por ela para a gravação, com a participação do DJ Pedro Sampaio, Leona, Ruivinha de Marte e a aparelhagem Crocodilo Prime.

Após o fim das gravações do seu novo videoclipe, ainda de madrugada, a funkeira apareceu nos stories do Instagram para exaltar o povo paraense e agradecer todo o carinho recebido. Ela saiu da capital direto para Miami, onde mora atualmente. "O pessoal de Belém... Nossa, foi TUDO! Que lugar maravilhoso, que gente maravilhosa! Que tudo, que vibe, muuuuito obrigada. Endoida, caralh*! Eu não consigo parar de pensar em outra coisa", exaltou a artista.