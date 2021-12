'Ela queria comprar', diz erveira sobre interesse de Anitta pelo óleo da bota

Na última segunda-feira (29), Anitta e Pedro Sampaio estiveram em Belém gravando o seu novo clipe no Ver-o-peso e também na Vila da Barca, em um campo de futebol. O projeto, que contou ainda com a participação da paraense Leona Vingativa e a manauara Ruivinha de Marte, mobilizou muitas pessoas que até às 2h da manhã da terça-feira (30) participavam da gravação. A equipe da redação integrada de O Liberal refez o caminho da cantora e conversou com os feirantes, moradores e participantes do clipe na Vila da Barca.

Wanessa Silva conta que nos 26 anos de trabalho como erveira no Ver-o-Peso não imaginaria receber Anitta gravando um clipe que possivelmente terá reconhecimento internacional. Ela relembra o bom humor da cantora que a chamou de "tia" e o presente que deu à Anitta. "Ela chegou aqui e me chamou de tia. Ela é muito prestativa, carinhosa, popular. Ela perguntou se esse era o famoso óleo da bota para os boys ficarem mais apaixonados. Ela queria comprar, mas eu a presenteei. Ela é super popular, adorei", disse.

"Eu fiquei feliz, fiquei emocionada. Ela divulgou a nossa cidade, que é vista como uma cidade só de cabocos, índios, muitas pessoas satirizaram nossa cultura. Mas ela adorou isso aqui. Valorizou o Ver-o-Peso. Mas principalmente a vila da Barca. As pessoas têm uma visão muito feia sobre as festas da periferia, e lá temos pessoas trabalhadoras, gente feliz, que quer se divertir e ela levou essa mensagem da periferia", comentou.

A erveira aposta na visibilidade que a cidade terá com a passagem do "furacão Anitta" por Belém e torce para que sirva de alerta aos governantes, sobre o potencial cultural e artístico que a cidade oferece. "Eu espero que os governantes reconheçam tudo isso. Nós sofremos, pegamos sol, somos esquecidos. Eu espero que venha para melhorar, já mostrou que temos potencial", finalizou.

Na passagem Praiana, na Vila da Barca, a moradora Nilde Lobato, que está há 41 anos na comunidade, relatou que o espaço onde funciona todos os domingos uma venda de café da manhã serviu de backstage e camarim para Anitta. O espaço de pouco mais de 10m² tinha uma porta lateral que direcionava para o campinho. Nilde diz que foi importante para a comunidade ter a Anitta ali. "Para nós foi um privilégio ter uma cantora multinacional em uma área de periferia. Aqui nesse espaço funciona o café da manhã 'pai d'água' aos domingos. Aqui onde ficam os banheiros serviu de camarim improvisado", comentou.

O campo que serve de entretenimento da comunidade ainda estava com garrafas e plásticos espalhados pelo chão. Nilde afirmou que uma equipe ainda iria fazer a limpeza do local. Mas o curioso para ela foi descobrir na véspera que a Anitta estaria na Vila e quando a comunidade soube no dia, invadiram o campo, visto que a gravação era fechada. "Algumas pessoas pularam o muro. Era um clipe, era um momento fechado, até porque se fosse aberto, não ia comportar, o público é muito grande da vila da Barca", explicou.

Quem não conseguiu acesso ao campo, pôde ver de camarote a gravação das lajes das casas vizinhas. Ana Caroline Cardoso, 17 anos, reuniu a família e 10 amigos para assistir. Ela conta que ficaram empolgados e que é um orgulho saber que daqui a um tempo terá um clipe com a vila da Barca em destaque. "Subimos na laje, reuni os amigos, todo mundo queria ver a Anitta... Eu acho muito importante, muito bom essa divulgação. Gostamos muito de fazer parte disso. Foi bem legal", concluiu.

Paraenses ganham destaque nacional com passagem de Anitta por Belém

A atriz e estudante de direito Alane Dias foi uma das poucas paraenses a fazer a cobertura completa da passagem da cantora Anitta na última segunda-feira (29) por Belém. A estudante tinha uma consulta oftalmológica marcada e desviou o caminho quando soube que a artista estava no Ver-o-peso. "Fui ao ver o peso quando soube da notícia que ela estaria aqui só com a intenção de vê-la mesmo e tentar uma foto. Quando percebi que, como eu havia chegado 11h30 e conseguido um lugar bem na frente, resolvi começar a gravar tudo. E me senti cada vez mais estimulada em continuar. Conforme ia recebendo o feedback das pessoas dizendo que estavam gostando, que não eram daqui e não poderiam ir. Por causa dessas pessoas que eu fiquei debaixo de chuva e empurrão pra continuar gravando", contou a universitária.

Alane afirma que em relação aos portais de noticiais, ficou muito feliz pelos créditos e pelo reconhecimento que recebeu. A influenciadora já tem um trabalho na internet e o número de seguidores aumentaram desde as lives no Ver-o-peso e na Vila da barca. Ela relembra que a live de entretenimento virou uma live solidária, pois seus seguidores quiseram presenteá-la por fazer a transmissão desde às 11h da manhã, até bem depois da 00h. A ideia então foi revertida para os moradores da Vila da barca.

"Em relação ao pix, foi bem engraçado como começou. Eu iniciei uma live da gravação e meus seguidores começaram a dar a ideia de fazer um pix pra mim (já que eu estava muito cansada desde de manhã e “merecia”) eu brinquei colocando meu pix lá e não imaginei a quantidade de pessoas que iriam mandar. Eu estava (e ainda estou) me acostumando com os 11mil seguidores novos que chegaram. E então, encontramos dois integrantes da associação de moradores da vila da barca e meu namorado sugeriu de doarmos o valor. Eu amei e acho que foi o melhor destino pro dinheiro já que eu não estava lá por dinheiro e sim pra entreter as pessoas. No total, foi arrecadado 561R$ pra associação de moradores da vila da barca.

Outro paraense que se destacou foi o produtor de elenco, ator e diretor Bruno Torres que fez o casting de seleção para o clipe da Anitta. Ele conta que gerenciou 200 paraenses, entre atores e dançarinos e que o pedido veio da cantora. "A escolha se deu através de dançarinos bailarinos e atores que precisavam atuar como se tivessem numa festa de aparelhagem. 'Gente alto astral', o peso maior para a escolha. Tivemos a honra de ser escolhido pela equipe e tivemos como opção de colocar dançarinos locais como pedido da Anitta. Trabalhar com Anitta foi um marco na história da nossa empresa. Nossa função também é tomar todos os cuidados com os nossos artistas do casting. O público respeitou o espaço dela. Quando ela precisou de silêncio fizeram", concluiu.