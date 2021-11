VÍDEO: Fãs não arredam o pé e aguardam por Anitta na Vila da Barca, em Belém

O dia foi intenso para os paraenses, nesta segunda-feira (29), em Belém. Muitos não acreditavam que a cantora Anitta estava tão próxima do público. A funkeira veio até a capital gravar um clipe com o DJ Pedro Sampaio, no mercado Ver-o-Peso.

A euforia foi intensa durante as gravações no local, mas como a cantora não se entregou, armou ainda a continuação do clipe na Vila da Barca, no bairro do Telégrafo, com direito a fãs do lado de fora e aparelhagem. Nas imagens é possível ver a quantidade de pessoas esperando para que o clipe inicie, ou pelo menos, ver a cantora de pertinho.