DJ Pedro Sampaio elogia recepção 'calorosa' dos fãs e declara: 'Eu amo Belém do Pará'

O DJ Pedro Sampaio, que desembarcou com a cantora Anitta, na última segunda-feira (29), em Belém, para gravação de videoclipe, não escondeu a felicidade pela recepção calorosa que teve ao chegar na cidade.

Nas redes sociais, ele enalteceu o Estado após a finalização das filmagens e ecoou o famoso “Endoida caralh*”, mostrando satisfação pelo projeto. Em publicação feita no Twitter, o artista declarou a sua admiração pela capital paraense. "Eu amo Belém do Pará”, escreveu.

Ainda na tarde da segunda-feira (29), o compositor e a funkeira iniciaram as filmagens do clipe no Mercado Ver-O-Peso. No local, o DJ foi surpreendido pelos fãs que começaram a ecoar a famosa soletração do nome do artista, que é conhecida dentro dos seus hits. Confira:

