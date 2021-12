Nova música de Anitta, 'No chão Novinha', traz bordão paraense: 'Endoida, caralh*!'

Na madrugada desta sexta-feira (10), Pedro Sampaio já anunciava no seu perfil no Instagram: “NO CHÃO NOVINHA na Times Square com Anitta! Belém do Pará na Times Square”. Os letreiros gigantes em Nova Iorque anunciavam a chegada da produção dele com Anitta, gravada em Belém.

Entre os paraenses, a expectativa maior era de encontrar na produção muitos elementos do Estado e Anitta não decepcionou. Além da aparelhagem Crocodilo Prime e do mercado do Ver-o-Peso (um dos mais conhecidos cartões postais da cidade), uma das características locais que mais chamou atenção foi o uso do bordão “Endoida, caralh*”. Assista o clipe até o final:

Entoado pelos paraenses durante as gravações, a frase foi repedida diversas vezes ao passar os créditos do videoclipe e também ganhou o coração de Pedro e Anitta. Ao deixarem Belém, os dois não paravam de repetir o bordão.

Leona Vingativa, patrimônio paraense, também é uma das personagens que faz participação na produção, assim como as erveiras do Ver-o-Peso.

Poderia ficar por ai, mas até a famosa "chuva da tarde" de Belém esteve presente quando Anitta e Pedro Sampaio gravaram no Ver-o-Peso. E por lá teve um pouco de tudo da cultura paraense: feirante cortando castanha e peneirando tapioca, remédios homeopáticos, perfumes atrativos e muito bate cabelo, coisa que só quem entende do tecnobrega sabe fazer.