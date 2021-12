VÍDEO: Anitta e Pedro Sampaio enxergam 'No chão novinha' como hit internacional

Anitta e Sampaio realizaram uma coletiva de imprensa, às 11h desta sexta-feira (10), para falar sobre o trabalho do novo clipe "No chão, novinha". Os artistas estão felizes com o resultado e apostam que o hit vire internacional.

"Essa música a gente já vem trabalhando desde o ano passado e quando mostrei para os produtores de fora eles gostaram muito. Virou uma confusão boa, pois eles queriam ela em inglês, mas eu disse que não, que era uma música para o Brasil. No final deu tudo certo", disse Anitta.

Pedro Sampaio diz que a sonoridade do hit o torna global. "É um funk que comunica com o mundo, o público estrangeiro vai gostar", completou o Dj.

Sobre os paraenses, Anitta e Pedro não pouparam elogios. "A galera do Pará é maravilhosa. Ao mesmo tempo que são muito envolventes e calorosos também são respeitosos. Teve um momento em que eu precisava gravar um áudio e eu pedi silêncio. Milhares de pessoas que estavam no local ficaram em silêncio para que eu terminasse a cena. Achei muito bom", disse Anitta.

Com o retorno dos shows com público, a cantora prometeu retornar ao Paráe disse que vai separar uma data para se apresentar em Belém.