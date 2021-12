Whindersson agradece Anitta por ajuda a vítimas de enchente e critica 'ricos nojentos'

Whindersson Nunes agradeceu a disposição de Anitta em ajudar as vítimas dos alagamentos que castigam o Sul da Bahia. O humorista postou no Twitter, neste sábado, 11, um desabafo sobre "rico nojento" que oferece jato para levá-lo a festa, mas ignora pedido de helicóptero para socorrer quem mais precisa.

“Anitta, com duas ligações, ajudou mais do que um bando de rico nojento que me oferece jato para me buscar para festinha e na hora de pedir a merda de um helicóptero fazem de conta que não entendem a gravidade do que a gente fala. Enfim, obrigado Anitta, de coração”, postou Whindersson.

Na quinta-feira, 9, o humorista ofereceu, pelas redes sociais, e passou a pedir doações em favor dos desabrigados. Ao todo, 25 cidades baianas tiveram a situação de emergência decretada.