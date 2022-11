Copa do Mundo 2022: Danilo diz que heróis da nação são professores, médicos e garis, não atletas

Recuperando-se de uma lesão no tornozelo esquerdo, o lateral-direito Danilo fez um desabafo nas redes sociais sobre aqueles que considera os "verdadeiros heróis da nação", referindo-se a profissões exercidas por médicos, professores e garis. O post já recebeu mais de 150 mil curtidas e quase três mil comentários.

"Os verdadeiros heróis de uma nação estão nas salas de aulas, educando as próximas gerações, nos hospitais ou ambulâncias salvando vidas, curando doenças, ou nas ruas recolhendo o que nós deixamos pelas ruas. Estão nos metrôs e ônibus cheios, lotados, dirigindo ou se apertando e já começando o dia lutando por um espaço, ali dentro e na vida", disse.

Na mensagem publicada, o atleta da Seleção Brasileira entende que os jogadores de futebol são pessoas comuns, que carregam um "dom diferente" e "uma posição privilegiada para influenciar".

"Nós atletas temos "apenas" um dom diferente, uma oportunidade e uma posição privilegiada para influenciar. Sermos heróis da nossa própria jornada, da nossa própria história. Desse lugar, eu apenas sugiro: faça tudo colocando todo seu coração, sua alma, sua essência. No mínimo a recompensa será a satisfação de ter se entregado e feito todo o possível. Imponha limites mas não se coloque limites!".

Danilo jogou apenas uma partida pela seleção na Copa do Mundo. Contra a Sérvia, o lateral deixou o gramado reclamando de dores e foi diagnosticado com uma lesão no tornozelo esquerdo, o que o deixou fora do jogo seguinte, contra a Suíça, e também contra Camarões, nesta sexta-feira (2), no estádio Lusail, a partir das 16 horas.

A previsão do Departamento Médico da seleção é que o atleta possa estar reintegrado a partir das oitavas de final, ao lado de Neymar e Alex Telles, que também desfalcam o Brasil no restante da primeira fase.