Barbeiro paraense viraliza ao reproduzir moda do cabelo com bandeira do Brasil

A moda do cabelo pintado com as cores e formato da bandeira do Brasil chegou em Belém pelas mãos do barbeiro paraense Alisson Fernandes. Ele começou a viralizar nas redes sociais, no último sábado (26), ao realizar o penteado inspirado na Copa do Mundo, que está se tornando uma verdadeira “febre” entre os torcedores da seleção brasileira empolgados com o resultado positivo da equipe.

Em entrevista ao portal OLiberal.com, Alisson contou que a inspiração para “recriar” o penteado veio de outros barbeiros que acompanha na web e também estavam aderindo à tendência verde e amarelo.

“Quando decidi que queria fazer um trabalho assim, estava precisando de uma cobaia, mas muitas pessoas ficaram com medo do resultado não dar certo. Fui atrás do Rafael, que é muito cliente há muito tempo e ele se dispôs. Saiu um resultado perfeito, a bandeira, as cores, deu muito certo”, conta o barbeiro, responsável por mudar radicalmente às madeixas do cliente Rafael Janderson, de 19 anos.

Para desenhar a bandeira por cima do cabelo do estudante, o paraense afirmou que precisou estudar a fundo para entender qual a melhor forma para trabalhar. Toda a produção demorou três horas e meia para ser finalizada. “O retoque foi a parte mais complicada, do que até o próprio acabamento”, pontuou Alisson. Confira o resultado final:

O dono da barbearia localizado no bairro de Val-de-Cans informou que pintar o cabelo com as cores e formato da bandeira do Brasil pode custar em média de R$ 60 a 70 reais.

Alisson disse que se sente “muito lisonjeado por ser um dos primeiros paraenses a fazer um serviço desses”. O penteado já está fazendo sucesso no empreendimento do do barbeiro e o que não tem faltado é cliente querendo inovar para entrar “de cabeça”, literalmente, no campeonato mundial.

“Apesar de terem dito que era uma ideia de louco, vejo que houve uma boa repercussão e muitas pessoas estão divulgando, compartilhando. Logo depois que concretizei o serviço no cabelo do Rafael, apareceu muitas pessoas querendo também, familiares”, afirmou o barbeiro.

‘Se o Brasil for hexa, eu vou ousar mais’

O estudante Rafael Janderson, de 19 anos, até então, nunca tinha dito vontade de pintar o cabelo, mas aproveitou o clima da Copa do Mundo do Catar para inovar no visual e andar com o “Brasil na cabeça”, de fato. “Confesso que eu não esperava por esse resultado e ficou bem melhor do que esperava. Meus familiares ficaram muito surpreendidos, porque não sabiam que eu ia fazer isso, mas depois gostaram”, contou o jovem.

Rafael disse que não irá poder manter o visual por muito tempo, mas se o Brasil ganhar o mundial deste ano, virá uma surpresa: “Se a gente ganhar o hexa, eu vou fazer de novo e ousar mais um pouco”.