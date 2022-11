Copa do Mundo 2022: Paraenses entram na torcida pela conquista do hexa

Chegou a hora. A festa planetária da Copa do Mundo 2022, no Catar, começa neste domingo (20). Na quinta-feira, dia 24, às 16 horas, a seleção brasileira, comandada pelo técnico Tite, fará a sua estréia na competição, na caminhada rumo ao hexacampeonato.

Clima de Copa já invade a cidade de Belém (Everaldo Nascimento)

O Brasil terá pela frente a seleção da Sérvia. Para o torcedor brasileiro, em particular, o paraense, foram quatro longos anos de espera, desde que a França conquistou o Mundial de 2018. E, agora, no primeiro Mundial após a pandemia da covid-19 - em dois anos de pique e que ainda não terminou -, a expectativa da torcida verde e amarelo é expressa nas ruas, casas e outros espaços para incentivar a equipe a lutar pelo título.

Paraenses estão empolgados com a estreia brasileiro na Copa, marcada para a próxima quinta-feira (24) (Igor Mota / O Liberal)

É esse o espírito entre os torcedores da rua Santa Maria, entre o canal São Joaquim e a avenida Pedro Álvares Cabral, no bairro da Sacramenta. Há cerca de dois meses, os moradores se cotizaram e passaram a decorar a via para a Copa. “Aqui, no bairro da Sacramenta, a gente tem esse costume de decorar as ruas, e este ano a Santa Maria manteve a tradição, os moradores decoraram a rua, pintaram o chão”, como destaca secretária executiva Letícia Ramos, de 23 anos.

O atendente Wellington Emerson Costa Silva, de 25 anos, revela que a decoração da rua foi montada a partir da mobilização da “galera mais jovem e da velha guarda também”. “Nós planejamos colocar bandeirinhas e bolas, pintar o chão e outros elementos, para aproveitar o material que conseguimos adquirir a partir da coleta dos moradores”, relata. Wellington e outros moradores pretendem conferir a abertura da Copa do Catar às 12 horas deste domingo, com a rua devidamente ornamentada com itens em verde e amarelo.

MOBILIZAÇÃO

Para colocar a rua no clima da Copa, foram várias reuniões de planejamento e encaminhamento da compra de material e trabalho de um grupo de dez pessoas, principalmente, à noite.

A estudante Yasmin Christiny Freitas, de 18 anos, afirma que sempre teve vontade de participar do movimento da torcida: “Havia visto os moradores mais antigos enfeitando a rua para as edições anteriores da Copa e eu me sentia com vontade, mas não sabia como ajudar, e agora, como já estou grande, a gente juntou todo mundo e decidiu fazer algo bem bacana, porque o pessoal mais antigo trabalha e não tem tanto tempo para vir fazer a decoração, e, então, a gente vai manter a tradição deles”. Yasmin terá, neste domingo à tarde, a segunda etapa de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), e, portanto, não vai poder conferir o primeiro jogo da prova.

Letícia Ramos observa que a decoração da rua e a torcida pelo Brasil na Copa significam “a gente unir forças em prol de algo que é para a toda a comunidade, e essa ação é de gerações de moradores, ou seja, a festa é feita por nós e gera um senso de comunidade e colaboração também, e isso é muito importante”.

TORCIDA NO RANCHO

Essa irmandade espraia-se por toda a Grande Belém, e, como exemplo da mobilização dos torcedores, no bairro do Jurunas, onde se situa a escola de samba Rancho Não Posso Me Amofiná, não é diferente.

O presidente da agremiação, Jackson Santarém, com 40 anos de escola, informa que será realizado o projeto “Rancho na Copa”. Jackson salienta que preside a agremiação agora, mas o trabalho de decoração e eventos culturais integravam a ação solidária que promovia na passagem Nazareno, no Jurunas). A passagem, dois mundiais atrás, foi considerada como a Rua da Copa e, no último torneio da Fifa, foi conhecida como uma das vias mais bonitas. “Agora, como presidente do Rancho, nós resolvemos apostar na seleção, nesse grande evento que mexe com a população do mundo todo. E o Rancho mobiliza a população do Jurunas e de Belém para participar dos grandes jogos, na sede da escola, na parte interna e externa”, ressalta Santarém.

Na sede da agremiação, nos dias de jogos do Brasil, haverá um grande telão para os torcedores e, ainda, lojinhas com artigos relacionados à Copa e ao Rancho. Na parte externa, um outro telão estará em funcionamento. O projeto também vai contar com grupos de pagode e palco na rua.

A frente da sede do Rancho, na Honónrio José dos Santos com a rua dos Timbiras, teve o piso pintado, e a parte externa do imóvel recebeu ornamentação específica. A bateria nota 10 e as mulatas da escola vão abrilhantar a festa dos torcedores. “Estamos preparando o Rancho para receber os torcedores da seleção brasileira nessa arrancada para o hexa”, destaca Santarém.