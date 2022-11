Artistas e bares da capital paraense se preparam para a Copa do Mundo com novidades e animação

O Brasil é o país do futebol, isso é inegável. E também um dos países mais festivos do mundo. Pensando nisso, artistas e os bares da capital paraense já estão repletos de programações especiais e atrativas para acompanhar os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo do Qatar. A cantora paraense Cacau Simnimbú, dona de uma das vozes mais potentes do estado, já se prepara há muito tempo para esse momento.

Segundo a cantora, que está com a agenda cheia nesse período, voltar a sentir o calor do público após tempos difíceis da pandemia é o tempero principal da Copa do Mundo deste ano. “Sempre é inexplicável essa troca de energia! Eu fico muito feliz de ter conseguido passar por momentos difíceis e ainda poder sentir essa emoção novamente. Pós pandemia é um renascimento artístico (onde trabalhos foram repensados, novos artistas surgiram e carreiras sobreviveram "de amor"). Seu Pai e Vila Parck estão com muitas novidades para essa copa, inclusive com as transmissões dos jogos. A novidade no meu trabalho para essa copa é que eu agreguei novos estilos musicais no meu repertório, antes dominado por pagode. Quando você volta a cantar em bares e não só em casas de show, você está ali pra agradar a todos, então o público vai ter de tudo um pouco, mas nunca esquecendo de adaptar as músicas pra versões dentro do meu seguimento do samba e pagode”, destacou.

Cacau ressaltou ainda que “pagode e futebol, super combinam... É a reunião de amigos, onde não temos separação de classes, você escolhe estar ali no meio ‘da roda de samba’ ou no time do bairro. É o estilo musical que eu mais me identifico até hoje. Uma mulher no pagode, gênero dominado pelos homens há tanto tempo e estar vivendo essa revolução é muito importante. Foi onde eu escolhi estar e fui bem recebida. E eu deixo aqui o meu convite para curtirmos juntinhos essa agenda recheadas de alegria, porque o Hexa vem”, concluiu a cantora.

Confira locais com programação especial para você curtir os jogos do Brasil:

Villa Parck (Avenida Marquês de Herval, 1001)

Seu Pai Artesanal (Travessa Dom Pedro, 1053)

Dom Gastro Bar (Travessa 3 de Maio)

Bar da Residência (Travessa 3 de maio, 1525)

Bar O Marquês (Avenida Marquês de Herval, 1072)