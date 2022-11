A Copa do Mundo é um dos eventos mais esperados pelos brasileiros e sempre desperta o melhor da criatividade de cada um. Em Belém, vários estabelecimentos entraram no clima do Mundial do Catar 2022 e prepararam produtos temáticos. Nesse período de euforia, os lanches e comidas fazem muito sucesso e são os campeões de procura, pois além de se deliciar os torcedores ainda podem enfeitar a casa ou a reunião com os amigos nos dias de jogos do Brasil. Confira locais em Belém onde encontrar lanches temáticos da Copa do Mundo 2022.

Onde encontrar lanches temáticos da Copa do Mundo 2022 em Belém?

Quem quer entrar totalmente no clima da Copa do Mundo 2022 pode procurar a mercearia Fortaleza do Humaitá, que já tem vários kits com lanches, doces e salgados inspirados no evento. Para celebrar a vitória do Brasil nos dias de jogos, a melhor forma é encomendar essas comidas deliciosas.

A Hamburgueria Artesanal Monkey Burger já divulgou seu cardápio temático da Copa do Mundo 2022. Com atendimento somente por delivery e retirada programada, o estabelecimento já abriu a agenda para quem deseja ter os lanches criativos em sua reunião nos dias de jogos do Brasil. Mas vale ressaltar que a entrega das encomendas será programada para antes do início do jogo. Corre para garantir o seu.

A Loja Mr. Donuts entrou no clima da copa e está preparando centenas de Donuts decorados para saborear a caminho do hexa. Os torcedores podem encomendar os doces deliciosos pelo perfil do Instagram e ter certeza que vão ser o maior sucesso nos dias de jogos do Brasil. Além disso, ainda podem optar por diversos sabores e coberturas temáticas da Copa do Mundo 2022.

A OW Dogueria já está recebendo encomendas para o combo Copa do Mundo 2022. Com diversas opções de salgados e doces, desde pastéis, hot-dogs, mini burgers e bolos, a empresa preparou esse kit especial com as cores da Seleção Brasileira. Faça o pedido e aproveite os dias de jogos no melhor estilo “o hexa vem”.

A Pizza Prime está com uma promoção incrível para quem é fã de pizza e já organizou o encontro com os amigos para ver os jogos do Brasil. No combo campeão, feito especialmente para a Copa do Mundo de 2022, os torcedores podem encontrar várias vantagens e opções de sabores para se deliciar durante os dias do Mundial do Catar. Faça o pedido pelo delivery ou visite o estabelecimento, que fica localizado na Avenida Generalissimo Deodoro, nº 1473, em Nazaré.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da editora Web de OLiberal.com, Heloá Canali)