Onde comprar com desconto em Belém? Conheça 4 perfis paraenses do Instagram com dicas de promoções

Uma tendência que se popularizou na web são os perfis de dicas no Instagram com indicações sobre os mais diversos assuntos. Desde moda e maquiagem até informações sobre economia, muitos usuários buscam por sugestões que facilitem no dia a dia, principalmente quando se trata de economizar. Atualmente, tem crescido o número de criadores de conteúdo que "garimpam" ofertas, cupons de desconto e locais onde os seguidores podem comprar itens mais baratos, tanto no online quanto no offline.

Essa nova funcionalidade dos perfis na rede social conquistou os internautas, principalmente os consumidores que não gostam de perder tempo na hora de procurar em lojas físicas ou virtuais e desejam itens de qualidade com preços mais acessíveis. Em entrevista ao Portal OLiberal.com, os produtores de conteúdo Flávia Saboia, de 35 anos, e Bruno Monteiro, de 39 anos, donos do perfil “Égua, tá barato!”, falam sobre a dedicação para mostrar opções de produtos que, de fato, estão com desconto em Belém.

“Nós caçamos promoções e ofertas no comércio e shoppings de Belém e região, além de fazer buscas em perfis do Instagram e sites. Nos intitulamos 'caçadores de promoções' e nossos seguidores também já entenderam isso. Recebemos dicas de amigos, seguidores e também temos parceria com lojistas nacionais e regionais. Mas, basicamente, encontramos os descontos circulando pela cidade e, em alguns casos, fazendo buscas por geolocalização nas imediações de onde estamos”, afirma Flávia, que é Artista Visual.

Bruno e Flávia (Reprodução: Arquivo pessoal)

Os perfis que trabalham com esse tipo de conteúdo, tentam trazer itens diversos, para alcançar todos os gostos. O que também é uma preocupação do Égua, tá barato!.

“Olhamos bastante os grandes varejistas, comerciantes autônomos, mas procuramos diversificar o conteúdo para trazer mais dinamismo ao perfil. Analisamos, além do preço, a qualidade. Não indicamos o que nós não compraríamos. Procuramos também comentários e avaliações online sobre a loja para ver o feedback de clientes”, explica Bruno.

A ideia das contas de dicas no Instagram é usar a demanda dos seguidores para ajudar a todos. De acordo com os criadores do “Égua, tá barato!”, o perfil surgiu durante a pandemia e tinha o objetivo de auxiliar internautas belenenses em um período de crise.



“O ‘Égua, tá barato!’ foi criado no dia 4 de março de 2021, diante da crise econômica que estávamos enfrentando. A ideia era ter um Instagram que tivesse dicas de produtos com desconto de verdade, em que todos fossem beneficiados com as promoções. Quando recebemos relatos de pessoas que conseguiram economizar e aproveitar os descontos, ficamos extremamente felizes, pois este sempre foi o objetivo do perfil: ajudar as pessoas a economizarem. Assim como pequenos lojitas que, de alguma forma, ganharam com nossas publicações. Para nós, o perfil só tem sentido se, de fato, o conteúdo for útil”, declara Flávia.



Flávia durante as 'garimpagens' para o "Égua" (Reprodução: Arquivo Pessoal)

Quais perfis do Instagram dão dicas de onde comprar com desconto e promoções?

O perfil do ‘Égua, tá barato!’ produz conteúdo diário sobre promoções e descontos em diversos segmentos, desde locais para lanchar, até itens de casa, moda e alimentos.

O perfil do Instagram “Dicas de onde tem” compartilha com os seguidores dicas de locais onde podem encontrar descontos e promoções de roupas e calçados.

O perfil “O Panda disse” faz um garimpo de promoções nos mais diversos setores e compartilha diariamente, nos stories do instagram, várias sugestões de estilo, achados, comidas e programações com desconto e promoções.

No perfil do “Fica a dica, by Rafa”, os seguidores podem encontrar um conteúdo diverso que dá sugestões de onde encontrar roupas, itens de decoração, calçados e até lanches com promoções.

