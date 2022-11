11/11: veja quais lojas oferecem promoções na black friday chinesa do ‘Dia do Solteiro’

No dia 11 de novembro a China celebra o "Dia dos Solteiros" ou Double Eleven (duplo onze) e as vantagens dessa data se estendem para o mundo todo. O '11/11' ganhou força no e-commerce devido às promoções em diversos produtos. No Brasil, várias lojas aderiram à "Black Friday chinesa” e oferecem descontos em itens importados. Veja quais lojas oferecem promoções no ‘Dia do Solteiro’.

VEJA MAIS

Na expectativa da tradicional ‘Black Friday’, que acontece dia 26 de novembro, após o dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, muitas empresas também aproveitam para lucrar. Apesar do apelo romântico, o 11/11 se tornou um grande sucesso e foi incorporado no Brasil. A ideia é oferecer promoções neste período de fim de ano, quando as compras costumam aumentar, e garantir muitos lucros.

Veja quais lojas oferecem promoções no 11/11, ‘Dia do Solteiro’:

A AliExpress realiza a maior promoção do ano no “Double 11”. No site de compras são oferecidos descontos de até 70% em todas as categorias, incluindo eletrônicos, moda, casa e jardim, brinquedos e esportes, automóveis e muito mais. A promoção começa em 11 de novembro, às 12h (horário de Brasília) e termina em 12 de novembro, às 23h59 (horário de Brasília).

No dia 11/11, a Amazon reúne descontos exclusivos em diversas categorias, como eletrônicos, beleza, cuidados pessoais e higiene, casa e cozinha, videogames e moda. Os clientes também terão acesso ao cupom de ‘dia de livros importados’, exclusivamente no aplicativo do Amazon Shopping. Todas as ofertas podem ser encontradas no site da Amazon.

A Shopee preparou uma super oferta na sua “Black Friday Antecipada”. Neste 11/11 todo o site está com várias promoções, descontos e até frete grátis. Confira os itens e aproveite as vantagens.

A Americanas antecipou a sua Black Friday e está ofertando muitas promoções nesta sexta-feira, 11 de novembro. A varejista está com descontos de até 80% e cashback de até 50% em compras pagas com o aplicativo Ame Digital. Além disso, também irá fazer uma super live neste 11/11, as 19hrs, onde os usuários poderão tirar dúvidas e ter acesso, além de ofertas antecipadas, a cupons de desconto exclusivos. A transmissão será no Youtube da Americanas e terá a participação de Camilla de Lucas e Bianca Andrade como apresentadoras, e os influenciadores Vanessa Lopes, Gil do Vigor, Gkay, Oli Natu, Jean Luca e Thamirys Borsan.

O site da Beleza na Web também está oferecendo vários descontos nesse 11/11. Produtos de beleza, maquiagens, cosméticos e todo o estoque estão com descontos exclusivos e frete grátis. Confira a promoção.

O que é o 11/11, dia dos solteiros?

Criado em 1993 por um grupo de universitários, o Dia dos Solteiros é comemorado em 11 de Novembro e tem o objetivo de alfinetar o "Dia dos namorados".

A ‘Black Friday Chinesa’ tornou-se um data comercial em 2009, quando o Aligroup viu uma oportunidade de faturar com a data. Neste ano, o conglomerado tecnológico passou a ofertar descontos de até 90% em seus produtos durante a data.

No entanto, a data ganhou força quando o gigante das vendas chinesas 'Alibaba' registrou o termo e tornou o dia um sucesso de vendas online.

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)