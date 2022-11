Portal energético 11/11: data tem energia especial na numerologia; entenda

Na numerologia, acredita-se que todos os números são símbolos mágicos que carregam significados especiais, por isso, há quem defenda que que dias como hoje, sexta-feira, 11/11, são verdadeiros portais energéticos que podem trazer efeitos significativos na vida das pessoas. Por outro lado, os mais céticos preferem se abster e acreditar que tudo não passa de superstição. Pensando nisso, o Oliberal.com explicou a simbologia por trás do portal 1111, confira.

De acordo com estudiosos da área, o portal 1111 é um dos mais famosos do ano, ele representa o idealismo, a visão, o refinamento das ideias, a intuição e a revelação. É um dia que as crenças são colocadas em prova e uma oportunidade de transformação é apresentada. "O portal 1111 traz um grande encorajamento para as transformações. Se tivermos feito o trabalho de olhar para dentro, conseguiremos atualizar nosso modo de ser de maneira profunda", diz a terapeuta holística Agnes Yamamoto.

Vibrações do 11/11

Nessa data, 11/11, a numerologia aponta um chamado especial para a espiritualidade, fé, criação, renovação e concentração. Neste dia, é necessário pensar positivo para atrair boas energias, e, se possível, fazer uma meditação e pensar nos próximos objetivos de vida.

Além disso, a energia também é favorável para o autocuidado, o autoamor, e incentiva um olhar para o corpo físico, mental, emocional e espiritual. Vale acender um incenso de sândalo, rosas, lavanda ou velas brancas ou roxas.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web)