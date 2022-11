Signo 11/11: veja o horóscopo do dia e a previsão para esta sexta-feira

O horóscopo do dia desta sexta-feira (11/11) mostra as previsões para o seu signo. Confira as novidades que os astros vão trazer para o seu dia:

Áries (21/03 - 20/04)

Dia de alto astral e realizações! Novas amizades agitarão o dia. Amplie a participação social. Bom momento para recomeços e iniciativas em família. Programe momento de lazer para o fim de semana.

Touro (21/04 - 20/05)

Tudo aberto e fluindo para iniciar relações em outra localidade e ampliar sua rede de contato. Momento oportuno, também, para o amor. Decisões da vida íntima incluirão viagem e mais liberdade

Gêmeos (21/05 - 20/06)

Acredite nas oportunidades que os astros reservam para você. A semana vai finalizar com pontos positivos e de influência. Aproveite a fase para reestruturar a rotina, disciplinar hábitos e aumentar a vitalidade.

Câncer (21/06 - 22/07)

Cultive o bem e não olhe por onde vai. Siga a sua intuição. O dia promete altas mudanças no campo emocional, positivas, de amor a vida e aos detalhes. Momento oportuno para se reconectar ao que você almeja.

Leão (23/07 - 22/08)

Novidades no amo. Muitas situações só dependerão de você e o quanto estás comprometido. Encontre novas maneiras de se relacionar planeje com antecedência. Bom momento para curtir os pequenos prazeres da vida. Que tal uma viagem?

Virgem (23/08- 22/09)

O dia favorecerá mudanças. Bom momento para viajar para um lugar bonito e inspirador. Programe-se! Foque sempre no seu equilíbrio. Retome o treino, cuide do corpo e encerre processos do passado.

Libra (23/09 - 22/10)

Novas relações abrirão portas na carreira. Fique atento(a)! Você sempre vai estar sendo observada e avaliada. Só não tema o futuro. Bom momento para tomada de decisões com planos de longo prazo.

Escorpião (23/10 - 21/11)

A semana encessa com boas vibrações e novidades. Espere por oportunidades no ramo da carreira. Conte com poder da sua intuição. O momento tamebém é oportuno para reoganizar um espaço para a espiritualidade.

Sagitário (22/11 - 21/12)

Siga firme com suas vontades. Talvez você seja convivdada(o) para liderar uma equipe. Aproveite as oportunidades que o universo emana. Bom momento para se inscrever num curso, aprovar um orçamento e encarar novos desafios com garra e coragem.

Capricórnio (22/12 - 20/01)

Novo empreendimento poderá surgir de conversa casual. Você vai encontrar soluções financeiras e boas oportunidades de ganhos. Bom momento também para resolver conflitos com uma amizade.

Aquário (21/01 - 19/02)

Dinheiro bem gasto será o aplicado no seu conforto.spere por promoção ou proposta financeira atraente. Exerça seus talentos, brilhe e conquiste novos espaços. Transforme velhos padrões e ganhe autoconfiança. Prazeres diferentes.

Peixes (20/02 - 20/03)

Evite desperdiçar energia e tempo com quem não lhe agrega em nada. Este dia lhe trará decisões importantes, com oportunidade de viagem. Poder de atração e amor em alta! Aproveite.