Saiba o que é o Mercúrio Retrógrado e como ele afeta a sua vida

De tempos em tempos, um clima de tensão se instala nos fãs de astrologia e todos os passos da vida são analisados e dados cuidadosamente, sejam eles assinar um simples contrato, comprar aparelhos eletrônicos ou enviar um print em uma conversa no WhatsApp. O motivo? Mercúrio Retrógrado. Mas você sabe qual é, de fato, a influência que o planeta pode ter na nossa vida? Confira o que é o Mércurio Retrógrado, o que fazer e quando ele fará o movimento contrário em 2022.

O que é o Mercúrio Retrógrado?

O Mercúrio Retrógrado nada mais é que a impressão que o planeta está se movimentando para trás do ponto de vista da terra. Apesar disso, esse movimento não acontece de verdade, é apenas uma ilusão de ótica.

Onde o planeta Mercúrio atua na minha vida?

Mercúrio é um planeta regente de Gêmeos e Virgem, por isso, está ligado à nossa organização, rotina, comunicação, didática, raciocínio e quase todos os assuntos relacionados ao nosso dia a dia. É basicamente um planeta pessoal, ligado a nossa linguagem.

O que é o Mercúrio Retrógrado do ponto de vista da astrologia?

Ao contrário do que muitos pensam, a movimentação contrária do Mercúrio não é um período desastroso, mas sim um ciclo que pede mais atenção. Na astrologia, o planeta é considerado o mais mental de todos, conhecido como o 'mensageiro de Deus', sendo assim, ele age no nosso intelecto e racionalidade. Quando ele entra nesse movimento de ré, todas as questões que estão relacionadas a ele, como a comunicação, os eletrônicos, a racionalidade, precisam de atenção. É basicamente aquele dia ruim onde tudo pode dar errado por falta de atenção, mas o dia, no Mercúrio Retrógrado, é quase um mês.

O que pode acontecer com o Mercúrio Retrógrado?

Uma comum compra de qualquer eletrônico pode dar errado com o Mercúrio Retrógrado e apresentar falhas inesperadas. Outro ato simples é algum contrato, seja ele de trabalho ou imóvel. Ao assinar os papeis, os astrólogos detalham que os contratos pode não vingar e apresentar problemas de execução. Uma simples transação bancária, arquivo de documentos ou viagens também podem ter ruídos de comunicação.

Quando Mercúrio fica Retrógrado em 2022?

De 14 de janeiro a 4 de fevereiro. De 10 de maio a 3 de junho. De 10 de setembro a 2 de outubro. De 29 de dezembro a 18 de janeiro.

O que devo fazer com o Mercúrio Retrógrado?

Ter mais atenção, ter calma, ler atentamente conversas, e-mails, anotar as informações mais importantes e ouvir mais. É aconselhável também ter paciência com as pessoas e checar tudo antes de repassar ao próximo. Contratos que podem ser assinados a longo prazo podem ser deixados de lado por um momento e aparelhos também.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão da editora web Ana Carolina Matos)