Confira a previsão de 2022 para todos os signos

O ano de 2022 chegará com muitas surpresas e desafios. Aproveite para fazer um balanço e fortalecer as energias para iniciar bem o ano. Confira as previsões do tarot para todos os signos, com a carta do ano, as cores para usar na virada, bem como ervas e frases de afirmação para se inspirar na busca de harmonia e prosperidade em todas as áreas da vida. Consulte seu signo do sol e ascendente e aproveite os conselhos e reflexões oferecidos pelo oráculo.

Confira as previsões para cada signo:

Áries: O Diabo orienta a aceitar sua autenticidade em qualidades e defeitos, para evitar medos de julgamentos e riscos de cair em vícios e manipulações. Cuidado com ilusões e desequilíbrio de ego e impulsos. Assim, poderá desfrutar melhor de suas conquistas e obter harmonia emocional em suas relações. As falhas ensinam sobre o que se realmente almeja e podem ser ajustadas. No fim, verá que é possível aliar ambições com ética e justiça. Chakra: básico. Ervas: patchouli. Cor: vermelho. Frase: Eu equilibro as minhas sombras e respeito os meus limites e os limites alheios.

Touro: A Torre mostra que segurança e estabilidade não existem. É necessário buscar sempre a evolução e ter responsabilidade, aceitar mudanças e realizar os ajustes necessários para alcançar a harmonia em todas as áreas da vida. Tenha coragem de desapegar de padrões, ousar e ampliar suas conquistas. Sair da zona de conforto traz liberdade e novas experiências e lições. Chakra: plexo solar. Erva: lavanda. Cor: amarelo. Frase: Eu reconstruo a minha prosperidade.

Gêmeos: A Sacerdotisa sugere reflexão e intuição para os planos de carreira e escolhas de relacionamentos do próximo ano. Estudos e espiritualidade terão grande importância em suas ações. Chakra: sexual. Erva: sândalo. Cor: laranja. Frase: Eu uso minha sabedoria e intuição para compreender e escolher melhor.

Câncer: A Roda da Fortuna traz ciclos com fechamentos positivos, com destaque para a carreira. Chances de reconhecimento e boa sorte para alcançar a estabilidade. Chakras: coronário e laríngeo. Ervas: lavanda e hortelã. Cores: violeta e azul. Frase: Eu fluo em meus ciclos e prospero.

Leão: A Roda da Fortuna traz ciclos com fechamentos positivos, com destaque para a carreira e a saúde mental. Relacionamentos darão suporte emocional para os desafios de sua busca por prosperidade. Siga sua intuição. Chakras: coronário e laríngeo. Ervas: lavanda e hortelã. Cores: violeta e azul. Frase: eu me fortaleço em meus ciclos e prospero.

Virgem: O Papa tem muita fé, maturidade e sabedoria em seus planos. Trabalho com propósito e planos de união estável ganham destaque. Foco na espiritualidade e nos estudos. Chakras: cardíaco e coronário. Ervas: canela e lavanda. Cores: verde ou rosa e violeta. Frase: eu evoluo com minha sabedoria.

Libra: O Imperador traz muita determinação, objetividade, liderança e prosperidade no ano. Autoconfiança será a chave para encarar as grandes responsabilidades do ano. Foco na carreira e espiritualidade. Chakra: laríngeo. Erva: hortelã. Cores: azul. Frase: Eu prospero com poder, assertividade e determinação.

Escorpião: A Lua destaca que a intuição será muito importante em suas decisões do ano, bem como escolher bem as companhias para confiar seus planos pessoais. Disputas e algumas tensões podem ocorrer na carreira. Chakras: frontal e coronário. Ervas: jasmim e lavanda. Cor: índigo e violeta. Frase: Eu sigo minha intuição para seguir o meu caminho.

Sagitário: O Sol traz alegria, vitalidade e otimismo para o ano. É importante ter planejamento diante de desafios e escolhas que podem surgir nessa busca por descobrir e celebrar as oportunidades em todas as áreas da vida. Chakras: cardíaco e laríngeo. Ervas: canela e hortelã. Cor: verde e azul. Frase: Eu sigo meu caminho com vitalidade e otimismo.

Capricórnio: O Mago tem sabedoria, boa comunicação e inspiração para conquistar novas oportunidades. O ano pede determinação e organização para se fazer tudo o que se planeja. Chakra: coronário. Erva: lavanda. Cor: violeta e branco ou prata. Frase: Eu utilizo meu potencial com habilidade e organização.

Aquário: O Louco tem disposição e criatividade para se aventurar em novas experiências no ano. Ousadia, clareza mental e foco serão fundamentais para todas as áreas da vida. Chakras: básico e frontal. Ervas: patchouli e jasmim. Cores: vermelho e índigo. Frase: Eu descubro um mundo novo com coragem e responsabilidade.

Peixes: A Morte pede desapego do que não lhe contribui mais e encoraja a abrir-se para o novo. Com o perdão e busca de recomeços, aceite o fechamento de ciclos e as mudanças que virão. O intelecto está apurado para a busca de soluções e inspirações em projetos. Chakra: cardíaco. Erva: canela. Cores: verde ou rosa. Frase: Eu desapego de ciclos antigos e me abro confiante para o novo.

Atenção: o estudo do tarot não se coloca como verdade universal, independe de religião e não substitui tratamentos médicos e psicológicos. O Livre-arbítrio é respeitado em sua prática, bem como na escolha de aderir e como aderir aos conselhos e rituais sugeridos pelas cartas. O tarot tem efeito de uso complementar em terapias e de desenvolvimento de autoconhecimento e de espiritualidade.