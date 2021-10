Mercúrio retrógrado: pane nos aplicativos pode ter sido culpa dos astros; entenda

Pane nos servidores? Vazamento de dados? Falha na mudança das configurações? Muitas hipóteses foram lançadas para se descobrir o que teria causado a pane nas redes sociais, registrada na segunda-feira (4), e que deixou Mark Zuckerberg um pouquinho menos rico e várias pessoas em prejuízo financeiro. Mas, uma situação que poucas pessoas comentam, é justamente a retrogração de Mercúrio. Sim, um planeta girando de forma contrária pode trazer muitos prejuízos para a vida das pessoas.

Segundo a astrologia, Mercúrio é justamente o planeta que rege as comunicações, tecnologias de informação e a eletrônica. O período atual de retrogração, que iniciou no dia 27 de setembro e seguirá até o dia 18 de outubro, deixa o planeta com velocidade menor que a da Terra e que faz com que ele, aparentemente, "ande para trás" em relação ao ritmo das pessoas.

Atualmente, Mercúrio está retrógrado em Libra, o que significa que teremos maior capacidade para perceber como podemos usar a nossa comunicação de uma forma equilibrada. Então, vale o questionamento. Será que estamos exagerando no uso de aplicativos de mensagens? Será que a nossa comunicação está realmente em harmonia?

De acordo com a astróloga Tatiana Grimberg, “Em cada parada, o Mercúrio está num signo diferente, que agora é Libra. Esse signo é dos relacionamentos interpessoais, da paz, do equilíbrio, por isso, quando Mercúrio está retrógrado nesse signo, o mundo quer dizer: 'Olha, vamos parar?'. É um sinal para revermos a comunicação entre as pessoas. É como se a vida tivesse nos puxando para a realidade e nos fazendo parar e ver se a nossa comunicação está realmente em harmonia com o que pensamos. Tem a ver com o olhar para o outro”, explica ela em entrevista ao IG.

“A gente não sabe mais fazer as coisas com calma, com paz, porque é tudo apressado. Essa pane mundial é a espiritualidade, a vida querendo fazer a gente parar pra pensar em que mundo estamos vivendo. Acredito termos que tirar uma lição disso e, principalmente, que não controlamos a vida”, complementou Tatiana.

Confira 5 dicas para passar pelo Mercúrio retrógrado 'sem surtos'

Revise tudo

Evite estresse e dor de cabeça, o ideal é checar tudo duas vezes. Vai viajar? Cheque o horário da passagem, revise seu carro, releia planilhas, tudo deve ser checado mais de uma vez, já que é normal e até esperado desse período, acontecerem falhas de comunicação ou possíveis atrasos.

Atenção para os eletrônicos

Todo mundo já sabe, em época de mercúrio retrógrado, nossos eletrônicos não funcionam tão bem quanto o esperado, por isso fique atento a tudo o que for fazer relacionado à tecnologia. Sempre tenha backups de arquivos importantes, fotos e documentos, e tente não se estressar tanto, caso seus aparelhos eletrônicos apresentem falhas ou parem de funcionar sem mais nem menos.

Evite grandes compras

Compras grandes, principalmente, é melhor evitar. Nesses 21 dias que Mercúrio entra em movimento retrógrado, muitas produtos, principalmente eletrônicos, tendem a vir com defeito direto da fábrica, o que pode causar arrependimento e desgaste após a compra. Então, evite! E caso não seja possível, cheque tudo o que envolve a compra mais de uma vez!

Refine a comunicação

Como falamos anteriormente, mercúrio é o planeta da comunicação e das ideias, e com ele andando "literalmente" para trás, podemos esperar algumas falhas e mal entendidos em conversas e comunicações. É normal nesse período falarmos alguma coisa e a pessoa entender outra completamente diferente. Por isso, encontre formas de refinar sua comunicação, não deixar nada entre linhas e evitar mal entendidos.

Reflita e medite

Em um período onde a comunicação é limitada, o melhor é fazer é olhar para dentro e tirar esse tempo para mergulhar no auto conhecimento e em reflexões. É importante se resguardar, evitando discussões e estresse com outras pessoas. Use esse mercúrio retrógrado para meditar e refletir, olhando para seu passado, mas sempre pensando no futuro.