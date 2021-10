Profissionais que dependem de mídias sociais relatam prejuízos durante a pane desta terça

Várias áreas de trabalho foram prejudicadas pela pane global que causou instabilidade em ferramentas como WhatsApp, Facebook e Instagram, desde o início da tarde desta terça-feira (04). Com o serviço atrasado ou totalmente parado, alguns profissionais focaram em formas mais tradicionais de comunicação, como a ligação por linha telefônica e as mensagens por e-mail e SMS.

A publicitária Jessica Tayná (26), que trabalha em uma empresa especializada em obras de rede de distribuição de energia elétrica do município de Castanhal (PA), contou que a tarde foi de correria e adaptações.

"Sou técnica de projetos e faço a catalogação de fotos e registros das nossas obras, que estão sendo feitas no nordeste paraense. Tivemos que priorizar a velha e boa ligação por telefone, mas tem algumas áreas do interior em que o sinal fica mais difícil", relatou.

O fluxo de demandas foi organizado especialmente por e-mail, entretanto, mesmo assim, houve atraso em algumas execuções.

"Conseguimos registrar o material que chegou com a equipes que voltaram para a base, mas tem equipe em campo que nos envia as fotos por meio do zap. Até o Telegram, que usamos como alternativa, apresentou instabilidade. Mandávamos foto e não chagavam. Prejudicou bastante", detalhou Jessica.

A influenciadora digital Priscila Ramos depende das mídias sociais para dar dicas de maquiagem (Arquivo pessoal)

Para a influenciadora digital Priscila Ramos (27), do município de Santa Izabel do Pará, que trabalha com consultoria de maquiagem, a produtividade do dia foi totalmente impactada.

"Uma situação realmente atípica. Um dia terrível! Toda a clientela procura o serviço por meio do WhatsApp e do Instagram, onde tem todo o meu catálogo. nem dá para focar no TikTok, porque é outro público. Dependemos dessas ferramentas para a divulgação e fiquei pensando num plano B, porque ele ainda não existe", reclamou.

Ela destacou que o Pará é uma terra bastante rica no quesito de influenciadores digitais e que eles ganham seguidores, engajamento e dinheiro por meio dessas ferramentas que saíram do ar.

"Inclusive, no último sábado, em Belém, houve a primeira edição do evento 'Influencers, a festa'. Nos reunimos com representantes de várias cidade do Pará. Nós vivemos muito em função das redes sociais. É nosso trabalho", observou Priscila.