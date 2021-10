WhatsApp, Instagram e Facebook ficam fora do ar nesta segunda-feira (04)

Os usuários do WhatsApp, Instagram e Facebook estão enfrentando dificuldades para utilizar os serviços dos aplicativos. Eles vêm apresentando instabilidade, dificultando a troca de mensagens ou a publicação de novos conteúdos no feed.

No Whatsapp, por exemplo, os usuários não conseguem enviar ou receber mensagens, enquanto no Instagram as reclamações indicam que o feed não está sendo atualizado e os usuários não conseguem postar novos conteúdos. O problema foi provocado por uma pane global e está afetando usuários de várias parte do mundo.

Por volta das 12h50, o termo WhatsApp se tornou o primeiro nos Trending Topics do Twitter no Brasil. Nesse mesmo horário, o site Downdetector, que monitora reclamações sobre serviços da internet, registrava 17.433 queixas sobre o o aplicativo de mensagens. Para o Instagram, eram cerca de 5 mil e, para o Facebook, cerca de 4 mil.

Esta matéria está sendo atualizada e, a qualquer momento, novas informações sobre o assunto.