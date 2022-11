Hoje tem cupom de desconto: veja onde tem vantagem no dia 11/11 em lojas online

Nesta sexta feira, 11/11, é o dia da Black Friday chinesa, mas muitas lojas do Brasil resolveram aderir a data e aproveitar o clima de esquenta black friday para lançar boas promoções e códigos de desconto para serem usados hoje. Mas por que os chineses escolheram esta data e o que ela significa?

Quando e como nasceu a data promocional na China?

Para rivalizar com a Black Friday americana, a gigante chinesa do e-commerce Alibaba, dona do AliExpress, resolveu usar a data para fazer uma grande promoção em 2009. Ela logo se espalhou pelo mundo e bilhões de pessoas aguardam ansiosamente pelo dia, que se tornou o mais importante do comércio chinês.

O quanto se vende no dia promocional 11/11 na China?

De acordo com o próprio Alibaba, em 2020 a data gerou US $74 bilhões em vendas em apenas um dia no mundo todo. Em matéria de comparação, as vendas online da Black Friday nos Estados Unidos atingiram um recorde em 2020 chegando a US $9 bilhões.

A data promocional 11/11 na China já conquistou outros países?

Apesar de teoricamente recente, a data já seduziu muitos varejistas brasileiros nos últimos anos. Em 2021, porém, a adoção tende a ser mais tímida, com as promoções das grandes redes estando focadas na Black Friday, que acontecerá no próximo dia 26 desse mês.

Onde mais aproveitar os descontos no dia 11/11 na China?

Apps chineses como o Aliexpress e a Shopee estão prometendo descontos em diversos segmentos, desde eletrônicos até roupas, maquiagens e artigos para cozinha.

Alguns sites varejistas do e-commerce, também podem oferecer cupons de descontos e cashback, que não deixa de ser um tipo de promoção.

Confira os cupons de desconto dos principais e-commerces:

Shopee - Cupom de Frete Grátis

Aliexpress - Cupom de desconto

Amazon - Cupom 11/11

Shein - Cupom de desconto

Mercado Livre - Cupom R$ 100 OFF

Beleza na web - Cupom R$ 60 OFF

Época Cosméticos - Cupom DIA DO SOLTEIRO

Netshoes - Cupom NETS11

Futfanatics - Cupom FNT

Dafiti - Cupom 11% OFF

