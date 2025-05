Pai atropela e mata intencionalmente policial, após filho ser morto pela polícia

De acordo com a polícia de Cincinnati nos Estados Unidos (EUA), um homem de 38 anos foi acusado de atropelar um policial um dia após seu filho ter sido morto pela polícia. O caso ocorreu, na sexta-feira (2/5), e, segundo as autoridades, o atropelamento foi intencional.

O pai foi identificado como Rodney Hinton Jr. Ele atropelou o policial, que não teve o nome revelado, no momento em que o policial orientava o trânsito no entorno da Universidade de Cincinatti.

Segundo a polícia, a vítima não tinha ligação com a operação que resultou na morte do filho de Rodney. Conforme a NBC, Rodney Hinton Jr. teria perdido o filho, Ryan Hinton, na quinta-feira (1º/5), após ele ter sido baleado enquanto policiais perseguiam quatro supostos ladrões de carros.

A chefe de polícia de Cincinnati, Teresa Theetge, disse que o rapaz estava armado no momento em que foi morto. O policial disparou pelo menos quatro vezes, segundo Theetge, e o jovem de 18 anos caiu no chão. Nas imagens da câmera corporal não é possível ver se Hinton havia apontado uma arma de fogo para os policiais.

Rodney Hinton foi acusado de homicídio qualificado em conexão com a morte do policial e compareceu ao tribunal neste sábado (3/5), onde o juiz não estabeleceu fiança antes de uma audiência na terça-feira (6/5). Ele está detido na Cadeia do Condado de Clermont, de acordo com registros online.