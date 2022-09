Google lança etiqueta para apontar melhores descontos da Black Friday 2022

São Paulo - A corrida louca para encontrar produtos mais baratos e fazer um bom negócio na Black Friday é o desejo da maioria dos brasileiros. Mesmo vivendo um cenário ainda de incertezas, 71% declarou que fará compras na Black Friday de 2022, pensando nisso, o Google Brasil resolveu ajudar lojistas e consumidores ao lançar, durante a Black Friday Connections Stores, ocorrida ontem (29/09) em São Paulo (SP), a etiqueta de descontos do Google Shopping.

O novo recurso funciona como uma etiqueta e permite que as empresas sinalizem se estão oferecendo um desconto em percentual, cashback ou frete grátis para

um determinado produto. Para o consumidor, essa etiqueta permite identificar facilmente as melhores ofertas nas plataformas do Google, incluindo o Google

Shopping e a aba de Compras da Busca.

A partir de outubro, o consumidor brasileiro já verá o recurso ativo e os lojistas já poderão usá-lo. Para sinalizar as promoções, o lojista precisa acessar o Google Merchant Center, plataforma para cadastrar informações sobre produtos disponíveis no seu site ou loja e exibi-los a potenciais clientes por meio das plataformas do Google, com a ajuda da publicidade ou não. Por meio do novo recurso de Promoções, o lojista poderá oferecer vantagens como “compre 1 e leve 2”, além de sinalizar condições especiais de frete de cashback.

“Esse recurso tem impacto significativo para as empresas que promovem seus produtos por meio de campanhas de Shopping”, diz Flávia Verginelli, diretora de produtos, privacidade e inovação do Google Brasil.

Flávia Verginelli (Google/D)

“Anúncios de produtos que têm alguma promoção associada apresentam, em média, 28% de aumento na taxa de conversão e 46% de crescimento no retorno de investimento em publicidade, se comparados a produtos sem uma promoção associada", complementou a diretora da gigante da tecnologia.

O que é o Black Friday Connections Store

O evento do Google marca o início da preparação para uma das datas mais importantes para o varejo brasileiro. Nele os participantes do evento fazem uma imersão nas principais soluções do Google para conectar empresas e consumidores. Além disso, os visitantes têm a oportunidade de conhecer de perto algumas das novidades anunciadas, como o recurso de Promoções no Google Shopping.

Durante o evento, também foi apresentada a pesquisa Google/Ipsos que revela dados sobre a intenção de compra dos brasileiros na Black Friday 2022.