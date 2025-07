Márcia Sensitiva choca plateia ao afirmar que cidade brasileira está 'cheia de encostos'; entenda

Márcia Sensitiva, famosa astróloga, clarividente, numeróloga, médium e sensitiva com mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais, deixou a plateia da cidade de Brasília (DF) chocada ao afirmar que a capital brasileira está “cheia de encostos”.

Durante sua palestra “Acorda pra vida!”, realizada na capital federal, na última quinta-feira (10), a médium contou que ficou arrepiada ao visitar um local no Distrito Federal, mas preferiu não revelar qual era.

No evento, que lotou o Teatro Unip, Márcia explicou que os “encostos” são espíritos que não aceitam a própria morte — algo que, segundo ela, muitas pessoas vivas também não conseguem aceitar. Ela ainda recomendou lavar a louça antes de dormir, pois restos de comida podem atrair espíritos obsessores para dentro de casa.

Ex-presidente Temer desconfiava de fantasmas no Palácio da Alvorada

O ex-presidente Michel Temer (MDB) já relatou sentir uma presença estranha no Palácio da Alvorada, residência oficial dos presidentes da República, o que o levou a deixar o local.

“Senti uma coisa estranha lá. Eu não conseguia dormir, desde a primeira noite. A energia não era boa. A Marcela sentiu a mesma coisa. Só o Michelzinho, que ficava correndo de um lado para outro, gostou. Chegamos a pensar: será que aqui tem fantasma?”, disse Temer em 2017, em entrevista à revista Veja.

Mesmo ocupando o cargo após o impeachment de Dilma Rousseff, Temer preferiu voltar a morar no Palácio do Jaburu, residência oficial dos vice-presidentes.

Márcia Sensitiva em Belém

Agora, Márcia Fernandes, seu nome real, desembarca em Belém no dia 2 de agosto com a mesma palestra que fez em Brasília. Marcada para o Teatro Resolve, no bairro da Sacramenta.

Ela promete dar uma verdadeira “sacudida espiritual” no público para falar de temas como saúde, prosperidade, amor, inveja e autoconhecimento. Será que trará previsões também para Belém?

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora executiva de Oliberal.com)